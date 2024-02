Non è bastato il taglio dell’Irpef agricola, previsto dal governo per due anni, per fermare la protesta dei trattori. Gli agricoltori di “Cra agricoltori traditi” sono scesi di nuovo in piazza a Roma al Circo Massimo. Presenti un migliaio di persone e una decina di trattori. “Il ministro Lollobrigida manca di nozioni tecniche e non può rappresentarci – urla Danilo Calvani, leader di Cra agricoltori traditi dal palco – ha detto che è amico della Coldiretti che è il cancro dell’agricoltura”. Per questo il numero uno di Cra ha chiesto l’azzeramento dei vertici dell’associazione agricola e le dimissioni del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Alla manifestazione hanno partecipato anche diversi militanti di estrema destra arrivati al Circo Massimo con uno striscione con la scritta “Stop soldi per la guerra contro la Russia.”