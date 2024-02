L’attaccante della Corea del Sud e del Tottenham, Son Heung-min, si è infortunato alla mano destra durante una rissa all’interno di un ristorante. A raccontare l’accaduto è la stessa Federcalcio coreana, che ha riportato come il giorno prima della semifinale della Coppa d’Asia contro la Giordania il calciatore abbia avuto uno scontro fisico con i propri compagni. Durante la partita infatti Son ha giocato con l’indice e il medio della mano destra fasciati. Non è dato sapere se le condizioni del capitano abbiano influito sul risultato finale, fatto sta che i coreani – strafavoriti alla vigilia – sono stati clamorosamente battuti dalla Giordani.

Secondo la testimonianza di un rappresentante della federazione, la lite sarebbe scoppiata durante una cena quando alcuni giocatori avevano lasciato la tavolata velocemente per andare a giocare a ping-pong. Un atteggiamento che non sarebbe piaciuto ad alcuni compagni di squadra fra cui Son che, infastidito, avrebbe raggiunto i suoi compagni per rimproverarli del loro comportamento. Così in poco tempo, intorno al tavolo da ping-pong, si è creata una breve ma accesa discussione, scoppiata poi in rissa. Son si sarebbe lussato un dito, un infortunio definito grave secondo una fonte vicina alla delegazione sudcoreana.