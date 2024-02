Nuove manifestazione in Germania contro l’Afd, dopo quelle di fine gennaio quando si erano mobilitate centinaia di migliaia di persone. Nella serata di domenica 11 febbraio, 100mila persone sono scese in piazza a Monaco per una manifestazione contro Alternative für Deutschland, la formazione di estrema destra con posizioni xenofobe e antieuropee. I manifestanti hanno riempito il Theresienwiese, nel centro di Monaco