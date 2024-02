Due agenti della Guardia Civile spagnola sono rimasti uccisi e due feriti, di cui uno gravemente, nello speronamento di un fuoribordo veloce di narcotrafficanti della motovedetta sulla quale i militari svolgevano ieri notte un pattugliamento nel porto di Barbate (Cadice), a sud ovest della Spagna. Secondo la ricostruzione della Guardia Civile, gli agenti erano impegnati in un’operazione per identificare gli occupanti di imbarcazioni superveloci utilizzare da bande di narcotrafficanti. “Nel momento di avvicinamento alle lance, una di queste ha investito in pieno la motovedetta degli agenti del Gruppo di azione rapida della Guardia Civile (Geas), occupata da sei agenti”. Nello scontro, due agenti sono rimasti uccisi, altri due feriti, dei quali uno in maniera grave.