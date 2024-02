Un’indagine interna per capire come sia potuto succedere e la rassicurazione che non ci sia stata nessuna contaminazione. La direzione sanitaria dell’ospedale San Martino di Genova ha segnalato che “grazie al contributo di Amiu e dei suoi operatori”, c’è stato “il ritrovamento presso l’impianto di smaltimento di Bolzaneto dell’azienda d’igiene urbana di alcune sacche di sangue provenienti dal Policlinico”. La Direzione ha subito disposto un’indagine interna “per comprendere quanto effettivamente accaduto”.

Le sacche “come da protocollo aziendale sono state tracciate dalla loro formazione fino al loro smaltimento, non sono contaminate e quindi non costituiscono rischio per la salute pubblica” ha reso noto l’ospedale. Sul posto del ritrovamento è intervenuto anche il direttore sanitario Gianni Orengo.

L’ospedale spiega ancora che “il percorso delle sacche di sangue all’interno del Policlinico prevede lo smaltimento attraverso apposite bio box, destinate poi ad una raccolta ad hoc di materiali biologici“. Per questo motivo “le sacche escono dalla Medicina Trasfusionale dell’ospedale registrate, con un processo delineato”. Proprio “su questo aspetto si stanno compiendo accertamenti”. La direzione generale dell’Ospedale Policlinico San Martino ha già ringraziato il Comune di Genova, e in particolare l’assessore Matteo Campora, e la direzione di Amiu, “per le immediate segnalazioni del caso e la fattiva collaborazione”.

FOTO DI ARCHIVIO