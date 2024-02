La polizia di Stato di Milano ha arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino di 48 anni, pluripregiudicato, per la rapina aggravata commessa a una farmacia in zona San Siro e per evasione. Martedì 6 febbraio, intorno alle ore 12, gli agenti della 6^ Sezione “Criminalità diffusa” della Squadra Mobile milanese, dopo la segnalazione di una rapina in piazza Zavattari fatta da un uomo col volto semicoperto da una mascherina chirurgica, che aveva minacciato i dipendenti e si era fatto consegnare l’incasso di circa 300 euro, hanno visionato le immagini di videosorveglianza presenti all’interno del locale. Immediatamente i sospetti degli investigatori sono ricaduti su un cittadino marocchino già arrestato lo scorso 2 dicembre in flagranza di reato per una rapina ai danni di un negozio di prodotti surgelati di Via Rembrandt e sospettato di averne commesse altre. Per quest’ultimo arresto l’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari.