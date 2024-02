Parlerà (anche) di ambientalismo Roberto Vannacci nel suo nuovo libro, ‘il coraggio vince‘, intrecciando i temi del suo vecchio libro con elementi autobiografici. “Che competenze ha un generale sul tema? Sono un appassionato, non un esperto”. E ci tiene a puntualizzare: “Non sono un negazionista, a casa ho i pannelli solari” e ancora: “Sì alla transizione ecologica, ma quando ci saranno i tempi, le risorse e le tecnologie adeguate” afferma al parco di Roma golf club, durante una doppia presentazione di libri della stessa casa editrice, ‘Il mondo al contrario‘ e il libro del giornalista Fabio Dragoni ‘Per non morire al verde‘.

“Non c’è nulla da salvare, basta con gli scenari da armageddon, il pianeta si salva da solo” dice poi provocatoriamente, aggiungendo: “Non siamo mai stati così bene come oggi, la popolazione mondiale dal 1800 ai giorni nostri è passata da 1 miliardo e 600 milioni a 8 miliardi di persone, verrebbe da dire viva l’inquinamento”. E, conclude: “L’’ambientalismo ideologico porta a scelte irrazionali e non convenienti, l’ambientalismo è roba da ricchi, sarà un bagno di sangue per la gente comune, non puoi cambiare il parco auto, passare all’elettrico da un momento all’altro, è liberticida” afferma.

Sulla sua candidatura alle europee – e il corteggiamento della Lega di Matteo Salvini – non scioglie ancora la riserva. “Sto valutando, mi lusingano le proposte, devo parlarne con la famiglia, non vorrei passare da professionista di un settore a dilettante, quindi valuto”.