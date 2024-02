Il Parlamento europeo utilizzerà TikTok durante la prossima campagna elettorale nonostante la Commissione europea, il 23 febbraio scorso, avesse bandito il social network cinese da tutti i dispositivi elettronici usati dal personale per problemi relativi alla sicurezza dei dati personali. Come spiegato dall’ufficio stampa a Euractiv, “la direzione generale della Comunicazione prevede di istituire una presenza istituzionale sulla piattaforma senza utilizzare inizialmente i dispositivi e le reti del Parlamento europeo”.

“Ciò consentirebbe di combattere la disinformazione e diffondere messaggi mantenendo sicuri i sistemi parlamentari”, specifica il servizio stampa. La Conferenza dei Presidenti (CoP), l’organo del Parlamento europeo responsabile della definizione degli ordini del giorno della sessione plenaria, discuterà la questione nella riunione di giovedì 8 febbraio, riporta ancora Euractiv. Intanto gruppi politici e deputati al Parlamento europeo stanno già utilizzando TikTok sui propri dispositivi personali per la campagna.

Nonostante il divieto di utilizzo della piattaforma social sui dispositivi istituzionali, che resterà in vigore, il servizio stampa del Parlamento ha insomma spiegato che manterrà comunque la presenza su TikTok in vista delle elezioni del Parlamento europeo, che si terranno all’inizio di giugno. Il Parlamento europeo sta investendo 37 milioni di euro nella sua strategia di comunicazione per incoraggiare le persone a votare. L’utilizzo ufficiale del social e la collaborazione con “celebrità” a cui verrà chiesto di portare alle urne i giovani rientrano in questa strategia.

“La Commissione europea è un’istituzione e come tale ha un forte focus sulla protezione della sicurezza informatica ed è su questo che abbiamo preso questa decisione”, aveva spiegato il commissario europeo per il Mercato interno Thierry Breton durante un incontro con la stampa dopo l’introduzione del divieto a febbraio scorso. “Siamo estremamente attenti a proteggere i nostri dati”. La decisione, aveva chiarito, era stata presa dal commissario Johannes Hahn.