Fugge indisturbata, gattonando, dall’asilo nido, varcala porta e il cancello d’ingresso e arriva fino al marciapiede della strada. È quanto è accaduto ad una bambina in un asilo nido della periferia ovest di Bologna in una fredda giornata invernale lo scorso novembre. Fortunatamente la bimba è stata notata dalle collaboratrici della scuola media vicina all’asilo nido che l’hanno messa al sicuro e non capendo da dove potesse arrivare la piccola, hanno chiamato le forze dell’ordine. Il fatto, che sembra la scena di un film o di un cartone animato, poteva trasformarsi in tragedia. L’episodio, riportato dal Resto del Carlino, sembra non avere precedenti in un asilo nido, due sole altre “evasioni” simili accadute a Bologna riguardano campi estivi della scuola materna.

Ora la vicenda è nelle mani dell’assessorato alla Scuola e mentre le educatrici, accusate di mancata sorveglianza sulla minore, si sono affidate alla tutela sindacale. Si sa con certezza che dopo l’accaduto le collaboratrici sono state obbligate a condividere il momento del pasto con i bambini e le educatrici, per avere un paio di occhi attenti in più. Poi l’assessorato, con un’apposita istruttoria, può sciogliere il gruppo degli educatori e prendere dei provvedimenti disciplinari o stabilire sospensioni da 3 a 13 giorni o il licenziamento.