“A Gaza manca praticamente tutto per sopravvivere“. Nei rifugi e nelle tende di Rafah, nel sud della Striscia, la popolazione sta affrontando il freddo, la pioggia e le malattie in condizioni estremamente difficili, in accampamenti di fortuna che non riescono a reggere il vento e l’acqua. “I rifugi non sono attrezzati per affrontare l’inverno” racconta allo staff di Oxfam Ghada AlHaddad, che sta lavorando sul campo. A pagarne le conseguenze sono soprattutto i bambini e le persone più fragili che denutriti e senza vestiti invernali si ammalano. Per questo Oxfam ha rilanciato il suo appello al cessate il fuoco immediato e permanente

LA PETIZIONE – Nessuna risposta umanitaria significativa potrà esserci senza un immediato cessate il fuoco. Per questo Oxfam ha lanciato un appello urgente al governo italiano e ai leader europei a cui si può aderire su: https://www.oxfamitalia.org/petizione-gaza/