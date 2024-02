Gli amministratori delegati di Meta, TikTok, X e altre società di social media hanno testimoniato davanti alla commissione Giustizia del Senato degli Stati Uniti sulla sicurezza dei bambini sulle loro piattaforme. L’udienza è iniziata con le testimonianze registrate di bambini e genitori che hanno affermato che loro o i loro figli sono stati sfruttati sui social media, mentre sul “banco degli imputati” sono finiti i capi dei colossi della Big Tech. Tra questi anche Shou Chew, il Ceo di TikTok, che si è visto ripetere con insistenza per diverse volte una stessa domanda da uno dei senatori. “Sei mai stato membro del Partito Comunista Cinese?”, gli ha chiesto Tim Cotton. Pronta la risposta: “Senatore, sono di Singapore. No“. Al che il senatore Cotton, non contento, ha incalzato: “Sei mai stato associato o affiliato al PCC?“. E Chew: “No, senatore. Ancora una volta, sono di Singapore”. Uno scambio di battute che è diventato subito virale proprio sui social.