Ruba l’auto a un compagno di squadra e diventa il protagonista di un inseguimento con la polizia a oltre 100 chilometri orari nel centro di Bolzano. Amney Moutassime, calciatore 19enne di origini marocchine della Primavera del Südtirol, squadra che milita nel campionato di Serie B, per il suo comportamento contrario al codice etico è stato allontanato della società: è stato inoltre denunciato per aver rubato, con la complicità di due amici, un’auto a un altro giocatore, suo compagno di squadra. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Bolzano.

Quando è stato fermato dalle forze dell’ordine dopo l’inseguimento – e secondo quanto riportato dal quotidiano Alto Adige, dopo un incidente – il giocatore è stato trovato anche senza patente. Attaccante e ala sinistra della squadra Primavera, Moutassime ha iniziato la sua esperienza con Südtirol nel novembre 2023 e conta anche due presenze in Serie B quest’anno. Prima giocava con il Freiburg II, con cui ha collezionato una presenza in campionato. In Serie B ha esordito lo scorso 23 dicembre contro la Reggiana. In precedenza era stato in panchina contro Brescia, Bari e Venezia.