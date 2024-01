Omonimo del tennista spagnolo numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz arriva dal Southampton ed è il prescelto della Juventus per rinforzare il centrocampo. Classe 2002, il calciatore è un vero e proprio jolly, capace di giocare nelle più svariate posizioni. L’argentino ha infatti dimostrato di sapersi ben disimpegnare sia come mezzala, il suo ruolo principale, ma a sorpresa pure da prima punta. Le caratteristiche di inserimento e il fiuto per il gol hanno portato il Southampton ad utilizzarlo anche più avanzato, da trequartista. A destra, a sinistra, mediano, esterno di difesa sulla destra, ala su entrambe le fasce: per Alcaraz poco cambia.

Già ai tempi del Racing de Avellaneda, era stato accostato alle grandi squadre italiane: il Milan ma soprattutto l’Inter, che aveva valutato il suo acquisto. Nel 2022 il Southampton aveva battuto tutti e lo aveva portato in Premier League mettendo sul piatto 13 milioni di euro. Quattro gol e due assist nel 2022-2023 con i Saints. Numeri che avevano stregato Cristiano Giuntoli, allora direttore sportivo del Napoli, che provò a portarlo in squadra dopo la retrocessione del Southampton: la richiesta fatta dagli inglesi però frenò ogni entusiasmo, 20 milioni di euro. Ma il gradimento di Giuntoli, oggi dirigente della Juventus, non è mai svanito.

Il calciatore argentino ha disputato in questa prima parte di stagione 26 partite tra Championship, Carabao e FA Cup, mettendo a segno 3 gol accompagnati da un assist. Il club bianconero ha già raggiunto un’intesa con il giocatore, ora c’è da trovare quella con il Southampton sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore arriverà a Torino per poco – circa 2 milioni di euro – ma per comprare il cartellino serviranno tra i 35 e i 40 milioni di euro. Alcaraz intanto, in attesa del via libera, effettuerà le visite mediche a Londra. Quelle al JMedical sono state fissate per domani, 1 febbraio, ultimo giorno di mercato.