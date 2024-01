“Abbiamo chiesto una informativa urgente perché Meloni riferisca su una nostra connazionale in catene in Ungheria. La premier non parla, il ministro Tajani non è stato informato, Lollobrigida non ha visto le immagini”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Antonio Conte a margine della presentazione del libro di Roberto Speranza, Perché guariremo, sul caso di Ilaria Salis.