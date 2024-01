“Questa notte nei pressi del sottopassaggio ferroviario di via Leini un gruppo di ragazzi ha tentato di ostruire il passaggio dei veicoli tendendo un nastro di traverso sulla carreggiata”. A darne notizia sulla pagina Facebook è lo stesso comune di Settimo Torinese per commentare il video ripreso nella notte tra sabato e domenica che ritrae un gruppo di giovani che emulano il gesto compiuto a Milano qualche settimana fa, quando tre giovani tesero un cavo d’acciaio su una strada del capoluogo lombardo. Nel caso di Settimo Torinese si è trattato fortunatamente solo di un nastro: “Non ci sono state conseguenze perché il primo automobilista che passava ha avuto la prontezza di accorgersene e di rimuovere il nastro – si legge ancora nella nota pubblicata dal Comune -. Si tratta tuttavia di un fatto grave che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. L’episodio è stato documentato e le immagini sono già in possesso dei carabinieri, che hanno raccolto una denuncia e stanno procedendo per individuare i responsabili, in collaborazione con il Comune, visionando le telecamere di videosorveglianza pubblica”.