La storia di Andrea Spinelli, primo illustratore giudiziario d’Italia, che nelle aule della Corte d’Assise di Milano ritrae con matita e acquerelli le emozioni dei protagonisti e degli imputati di alcuni dei casi di cronaca più eclatanti: dall’omicidio di Melzo, per cui è stata condannata in primo grado, a 26 anni, Rosa Fabbiano, alla morte della piccola Diana Pifferi, fino al femminicidio di Senago, per il quale è imputato il barman Alessandro Impagnatiello.