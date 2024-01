Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato la data per le elezioni europee, accorpate alle amministrative in programma nel 2024, e cioè l’8 e il 9 di giugno (sabato e domenica). Dal Consiglio dei ministri di giovedì 25 gennaio arrivano altre novità: “Nessun limite di mandati per i sindaci dei Comuni sotto i 5mila abitanti, estensione fino a tre mandati, invece, per i sindaci dei Comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti”.