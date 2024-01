Matthias Mayer è stato portato via di forza dagli agenti di polizia mentre cantava a squarciagola in piedi sopra a un tavolo, con un bicchiere di vino in mano. La fredda cronaca di quanto accaduto al party organizzato a Kitzbühel, durante la settimana in cui la Coppa del Mondo di sci approda sulla storica Streif, svela quali sono i reali problemi che affliggono il tre volte campione olimpico austriaco. Mayer, infatti, si era ritirato improvvisamente e senza spiegazioni durante la scorsa stagione, mentre era a Bormio. Ora è emersa la verità: il campione di sci soffre di alcolismo.

La festa nell’Hotel Kitzhof, scrive il quotidiano Kronen Zeitung, era stata organizzata direttamente dalla governatrice del Land della Bassa Austria, Johanna Mikl-Leitner. Un ricevimento politico, insomma, nella settimana in cui gli occhi di tutta l’Austria e dello sci mondiale sono concentrati su Kitzbühel. La discesa sulla Streif, infatti, vale per lo sport invernale quanto o forse più del Gp di Montecarlo per la F1.

Matthias Mayer era uno degli ospiti d’onore. Ma la sua presenza è diventa presto molesta e ha reso pubblici i problemi di cui nell’ambiente si parlava da tempo: l’abuso di alcol. Una conferma è arrivata anche dal comunicato della Federazione austriaca: “Abbiamo dovuto constatare con rammarico che Matthias Mayer non ha ancora superato i problemi di salute con cui lotta da molto tempo. Come famiglia Ski Austria, insieme a tutti gli atleti, colleghi e partner, lo abbiamo sempre sostenuto. Auguriamo il meglio a Matthias e speriamo che possa tornare alla sua passione, lo sci, il prima possibile”. Dalle parole della Federsci, peraltro, si evince come Mayer abbia cominciato a soffrire di alcolismo quando era ancora in attività.