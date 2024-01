La Streif è la sua pista, ora è arrivata la conferma. L’azzurro Florian Schieder sfiora una storica vittoria nella discesa libera di Coppa del mondo a Kitzbühel: conquista un bellissimo secondo posto, ma a soli 5 centesimi dal francese Cyprien Sarrazin, che ha vinto in 1.55.75. La grande gara di Schieder constringe il campione svizzero Marco Odermatt ad accontentarsi del terzo posto. Ha chiuso invece con una buona sesta posizione Dominik Paris, distante 58 centesimi dal leader.

Schieder si ripete sulla mitica ‘Streif’: un anno fa, partendo con il pettorale 43, conquistò un incredibile secondo posto, che gli valse il primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Ora il 28enne di Castelrotto è tra i primi 10 della classifica mondiale di discesa libera e infatti oggi è potuto partire con un pettorale migliore, il numero 12. Nessuno però pensava che potesse riconfermare il risultato di un anno fa, visto che le ultime gare sono state dominate dal duo Sarrazin-Odermatt. Invece Schieder è andato vicinissimo all’impresa. E domani (sabato) ha l’occasione per provare di nuovo a sorprendere tutti: è in programma la seconda discesa, con start alle 11.30.