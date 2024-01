Durissimo attacco del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca contro il governo Meloni, il ministro Raffaele Fitto e Fratelli d’Italia nel corso della sua diretta Facebook.

Primo tema affrontato è la sanità: “Il governo Meloni, in piena continuità con quelli precedenti, sta uccidendo la sanità pubblica. Ve lo dico perché mi è capitato di sentire alcuni parlamentari somari di Fdi che, in vista delle elezioni europee, si preparano a fare una campagna di diffamazione – continua – offendendo la nostra sanità, i nostri medici, il nostro lavoro immane. Gente che parla e che dice idiozie totali. Vi ho messo in guardia perché dovrei fare delle conferenze stampa di precisazione ogni 24 ore per le bestialità che raccontano e che racconteranno fino alle elezioni europee”.

De Luca poi annuncia la realizzazione di strutture sanitarie al Parco Verde di Caivano e si toglie altri sassolini dalla scarpa contro il governo guidato da Giorgia Meloni: “Il governo è ancora impegnato coi pellegrinaggi di tutti i ministri da qui alle europee per raccontare frottole. Poi ovviamente dopo le elezioni europee non vedremo più nessuno“.

Il politico campano denuncia successivamente “l’irresponsabilità e l’incompetenza del ministro Fitto”, a causa del blocco dei fondi di Sviluppo e di Coesione, nonché dei finanziamenti Poc (Piano Operativo Complementare), tutti destinati alla Campania: “Lo dico perché anche sui fondi europei ci sono degli imbecilli che continuano a diffondere notizie false per fare propaganda. Quindi, vi metto ancora una volta in guardia perché fino alle elezioni europee – spiega – diranno una quantità infinita di stupidaggini per dimostrare l’indimostrabile. In occasione della visita di Salvini in Campania, gli ho detto che chi continua a raccontare frottole e a comunicare dati falsi, che sia un ministro del governo o un parlamentare di Fdi, è un somaro oppure è un farabutto provocatore“.

De Luca conferma che lunedì denuncerà il ministro Fitto: “Presenteremo una denuncia al Tar del Lazio e alla magistratura contabile, perché un anno e mezzo di ritardo sta determinando un danno finanziario immenso: di questi tempi, un anno e mezzo perso significa che un’opera pubblica deve aumentare i costi del 30%. Faremo anche un esposto alla magistratura penale per individuare figure di reato a carico del ministro Fitto e dei dirigenti tecnici del ministero della Coesione, che dovessero aver compartecipato della responsabilità di non aver completato gli atti amministrativi e di aver dunque commesso una omissione di atto d’ufficio doveroso”.

Finale invettiva di De Luca contro l’autonomia differenziata: “Meloni ha addirittura firmato il patto di coesione con l’Emilia Romagna, l’unica regione del Nord che mancava all’appello. Regioni del Sud? Nessuna. Questo è un governo che sta calpestando il Sud: il governo Meloni è nemico del Sud. E avremo un’altra conferma quando si concluderà la discussione sull’autonomia differenziata, sulla quale continuano a raccontare idiozie. Dicono che l’autonomia differenziata sia un vantaggio per il Sud. Imbecilli“.

E conclude: “Qualche imbecille di Fdi continua a ripetere questa idiozia che veniva detta ai tempi di Bossi e della Lega Nord. Il governo Meloni è contro il Sud. Vedremo cosa ci risponderanno. Io già lo so, ma dovremo combattere con le unghie e coi denti per difendere i nostri interessi”.