Un gruppo di cittadini danneggiati dall’alluvione in Emilia del maggio 2023 ha contestato la premier Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen davanti al municipio di Forlì, dove era in programma la presentazione degli aiuti europei. I manifestanti, circa un centinaio, si sono raccolti in un sit-in di protesta in piazza con cartelli e striscioni. Fischi e cori di protesta “rispetto, rispetto” si sono levati dalla folla all’arrivo delle auto dove viaggiavano le due leader.