“Sulle regionali diciamo che in questi giorni si sente la mancanza di Silvio Berlusconi”. Non le manda a dire il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, intercettato dai giornalisti nei pressi di Montecitorio. La Lega non molla Solinas come candidato presidente di centrodestra per le elezioni regionali in Sardegna. “Noi siamo per la ricandidatura dei governatori uscenti”, ma non solo. Obiettivo della Lega è anche lo stop al limite dei due mandati dei presidenti di Regione. “Ministri, presidenti del consiglio e parlamentari possono essere candidati ed eletti per un numero illimitato di mandati e non vediamo per quale motivo i presidenti di Regione, se bravi – continua Crippa – non si possano ricandidare dopo due mandati. Sulla scelta dei candidati presidenti alle regionali ci vogliono delle sintesi e secondo me la mediazione deve essere al centro della trattativa, non lo strappo”, conclude il vice di Salvini. Ma per Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, “non è vero che Silvio Berlusconi era più generoso con gli alleati”. Per Malan “il forte sostegno a Truzzu emerge da una logica locale e ricordo che non sarebbe la prima volta che non si ricandida un presidente uscente”. Cita il caso di Musumeci, targato Fdi, e aggiunge che la partita dei candidati da dividere tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia “è separata” dalla richiesta del Carroccio dello stop ai limiti per i presidenti di Regione. Ma allo stesso tempo avverte “una legge che consente il terzo mandato non lo rende obbligatorio”.