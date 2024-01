“La presidente Meloni sta svendendo il Sud per tenere unita la coalizione di maggioranza, per accontentare Salvini e la Lega. Ma in realtà” il ddl Calderoli sull’autonomia è “un disastro per l’intero Paese. È un progetto che mina le fondamenta, la coesione nazionale, che svantaggia profondamente il Sud e svantaggia le Regioni che già arrancano e arrancheranno ancora di più. In realtà svantaggia anche il Nord. Mi rivolgo agli imprenditori del Nord: non avrete nessuna convenienza ad avere 20 sistemi regionali con la propria regolamentazione nei vari settori di attività. L’Italia è forte se è unita e deve correre insieme”. Lo ha detto il leader M5s, Giuseppe Conte, in piazza del Pantheon, bocciando il ddl di riforma Calderoli sull’autonomia.

“È un progetto che spacca l’Italia, scellerato ” ha dichiarato Elly Schlein, al presidio con Conte e Nicola Fratoianni. “Non ci possono essere ambiguità e bisogna unire tutte le forze politiche e sociali. L’Autonomia mina l’unità nazionale e nega il diritto alla scuola e alla salute. Il Pd è al vostro fianco e bisogna unire le forze dal Nord al Sud contro chi sfascia il Paese. Meloni sta facendo un baratto con il premierato, che noi non possiamo accettare”.