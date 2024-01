Papa Francesco è stato protagonista di una lunga intervista a Fabio Fazio a Che tempo che fa (Nove), che gli ha chiesto se abbia paura di qualcosa: “Qualcosa sì, mi fa paura – ha risposto -. Alcune cose mi fanno paura. Ad esempio questa escalation bellica mi fa paura, questo portare avanti passi bellici nel mondo, uno si domanda come finirà, con le armi atomiche adesso che distruggono tutto, come finiremo, come l’arca di Noè? Questo mi fa paura, la capacità di autodistruzione che oggi ha l’umanità”.

