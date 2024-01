La velocità è il suo pane quotidiano. E in attesa di ricominciare a correre in Formula 1, Charles Leclerc non ha resistito al fascino della gara: insieme ai suoi amici sulle Dolomiti della Val Gardena ha preso parte a una spericolata gara di slittino notturna. Il video postato dal pilota Ferrari sui social lo mostra mentre si lancia, seduto su quello che tecnicamente è un bob monoposto di plastica, lungo un ripido pendio di una pista da sci, delimitato da delle torce illuminate. “Primo giorno di gara del 2024. Da tanto tempo non mi divertivo così tanto”, ha scritto Leclerc su Instagram. Molti fan, oltre ad apprezzare la sua performance, hanno ironizzato sul fatto che invece in casa Ferrari non tutti si saranno divertiti a vedere il video: “Fred (Vasseur, team principal della scuderia, ndr) avrà bisogno di un pacemaker”, ha commentato un utente.