“L’abuso d’ufficio non è tanto importante perché si accusano i Sindaci. I Sindaci sono solo una parte di coloro che esercitando una pubblica funzione possono essere sottoposti a procedimento penale per specifiche ipotesi. Ma è una tutela amplissima nei confronti del potere che viene esercitata senza costi per il cittadino”. Lo ha dichiarato l’ex magistrato e deputato del Movimento 5 stelle Federico Cafiero de Raho ospite a Start su Sky TG24.