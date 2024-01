Il giornalista Anas Sharif mostra in un video come la popolazione di Gaza nord lotta per l’acqua e come si spinga anche a raccogliere l’acqua piovana per poter bere, lavare e cucinare. L’accesso all’acqua potabile è da sempre un grave problema nella striscia ma con l’inizio dei bombardamenti israeliani ha assunto proporzioni catastrofiche.