“Noi con il governo Draghi, dall’opposizione, non eravamo presenti nel cda della Rai, una cosa mai successa. Noi stiamo cercando di fare un lavoro di riequilibrio“. Arrivano “richieste di dimissioni per un giornalista della Rai ad Atreju, ma io sono stata criticata dai giornalisti della Rai ed è giusto così, stabiliamo delle regole di ingaggio”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa alla Camera, rispondendo alle accuse di aver trasformato la Rai in TeleMeloni.