Dalla felicità al dolore nel giro di poche ore. Martedì 2 gennaio il ciclista Diego Ulissi, vincitore di otto tappe al Giro d’Italia, aveva annunciato insieme alla moglie Arianna l’arrivo della loro terza figlia, dopo le piccole Lia e Anna. Un altro fiocco rosa in casa del 34enne corridore della Uae Team Emirates. Il giorno successivo, mercoledì 3 gennaio, il drammatico annuncio della coppia: “La nostra bambina è volata in cielo“.

Ulissi solo poche ore prima si era mostrato sorridente insieme alla famiglia, davanti all’albero di Natale: “In arrivo un’altra piccola Ulissi: tre su tre“. Poi il triste messaggio condiviso insieme alla moglie: “Purtroppo, dopo la grande gioia, oggi pomeriggio (ieri, ndr) a una visita di controllo le cose non sono andate come dovevano. La nostra bambina è volata in cielo. Domani (oggi, ndr) mi aspetta una lunga giornata, poi tutto sarà finito. Con grande dolore ringraziamo tutti per i numerosi messaggi di affetto”, si legge nel post. Tra i messaggi di affetto ci sono quelli molti colleghi di Ulissi. Da Vincenzo Nibali a Valerio Conti, da Moreno Moser a Juan Ayuso, da Daniele Bennati a Stefano Oldani.