Mentre le forze militari israeliane hanno iniziato l’uscita graduale dal nord della Striscia di Gaza, che prevede il ritiro di cinque brigate nel corso di questa settimana, aerei e tank hanno intensificato nella notte gli attacchi nel centro e nel sud dell’enclave. L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che 15 civili sono stati uccisi in un bombardamento che lunedì sera ha colpito una casa a Deir el-Balah: altre vittime nel campo profughi di Nuseirat e nel centro della città meridionale di Khan Yunis. L’ultimo dato fornito dalle autorità locali è di 21.978 morti nella Striscia per effetto degli attacchi di Tel Aviv.

Nel frattempo quattro giovani palestinesi (Walid Radwan di 18 anni, Qusai Jamal Adwan di 21, Iyad Shbeita di 22 e Mohammad Abdefattah Radwan di 29) sono stati uccisi ad Azzun, in Cisgiordania (nella provincia settentrionale di Qalqilya) dopo che le forze dello Stato ebraico hanno fatto irruzione in città. Secondo le Idf (Israeli defence forces, l’esercito israeliano) si trattava di quattro terroristi armati che avevano attaccato i soldati con esplosivi dall’interno di una casa in cui si erano barricati: dopo avere individuato l’edificio – è il resoconto – i militari hanno iniziato uno scambio a fuoco, durante il quale uno di loro è rimasto ferito.