Un anno di cronaca e di eventi eccezionali che messi tutti in fila danno il senso del tempo che scorre e degli accadimenti che lo segnano, a volte indelebilmente, a volte senza lasciare traccia nella memoria. Abbiamo selezionato alcuni dei fatti che maggiormente hanno catturato l’attenzione dell’opinione pubblica, dalla cattura di Matteo Messina Denaro al disastro di Cutro, passando per lo scudetto del Napoli e dalla morte di Silvio Berlusconi. L’anno appena concluso è stato anche caratterizzato dai cambiamenti climatici che hanno lasciato il segno in Emilia-Romagna e, in misura minore ma impattante anche a Milano, dove vento e pioggia hanno paralizzato la città. Poi ci sono gli incidenti di Brandizzo e di Mestre, passando per l’aereo precipitato a Torino. Gli ultimi mesi dell’anno sono stati segnati dalla scomparsa di Giulia Cecchettin, uccisa dal suo ex fidanzato e divenuta suo malgrado simbolo di una nuova lotta contro la violenza sulle donne.