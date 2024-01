Lo sparo accidentale durante i festeggiamenti di Capodanno ai quali era presente il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro arriva direttamente sulla scrivania di Giorgia Meloni. Dal Pd a Italia Viva fino ad Avs, sono tutte le opposizioni a chiedergliene conto, visto che il proiettile che ha ferito il genero di un agente di scorta dell’esponente del governo è partito dalla pistola portata dal deputato meloniano Emanuele Pozzolo. L’arma – una North american arms LR22, regolarmente detenuta – era carica e resta da capire perché il parlamentare di Fratelli d’Italia l’abbia portata con sé nella notte di San Silvestro quando è passato dalla Pro Loco di Rosazza, nel Biellese, a fare gli auguri ai presenti, una trentina di persone. E mentre le opposizioni chiedono la testa di Delmastro e un chiarimento di Meloni, da Fratelli d’Italia cercando di sminuire l’accaduto, parlando di “incidente da non trasformare in un caso politico”.

Fratelli d’Italia prova a difendersi – “L’incidente accaduto a Biella ad una festa la sera di Capodanno che ha visto una persona ferita, per fortuna in modo lieve, da un colpo esploso da un’arma legalmente posseduta dall’On. Pozzolo di FdI, non ha alcuna rilevanza politica. Si tratta di un fatto di cronaca sul quale le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità”. Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia. “Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte dell’On. Pozzollo, saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte del partito. Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d’Italia”, si legge ancora.

Pd: “Fatto gravissimo” – “Un deputato di FdI, armato e, sottolineiamo, che va in giro con il colpo in canna, ha ferito una persona vicina ad un agente di scorta al sottosegretario Delmastro Delle Vedove. Alla persona ferita va la nostra vicinanza, ma riteniamo questo un fatto gravissimo e un ulteriore comportamento del tutto incompatibile con i ruoli istituzionali che si ricoprono”, scrive in una note la responsabile giustizia del Pd Debora Serracchiani. “Ci aspettiamo che Giorgia Meloni, segretaria del partito a cui appartengono gli esponenti protagonisti di tali azioni, intervenga – aggiunge – per chiarire quanto accaduto e per adottare i provvedimenti conseguenti. In un Paese normale ci si dimette per molto meno”.

Renzi: “Che ci fanno i parenti degli agenti della scorta al cenone?” – “Per me tutto questo non è normale. E per Fratelli d’Italia?”, ha aggiunto la senatrice dem Simona Malpezzi. “Mentre gli italiani giocano a Risiko e storpiano le canzoni di Baglioni e de Gregori, il gruppo dirigente di Fratelli d’Italia spara”, attacca il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “Non solo: ma che ci fanno gli agenti della scorta al cenone? E i parenti degli agenti della scorta? E soprattutto: ma perché portare le pistole alla festa di capodanno in presenza di deputati e di membri del Governo? – si chiede l’ex premier – Quella della Meloni non è una classe dirigente: sono inadeguati, incapaci, impresentabili. E pericolosi, innanzitutto per se stessi. In attesa che tolgano il porto d’armi al deputato pistolero, mi auguro che Delmastro se ne vada il prima possibile dal governo”.

Bonelli: “Delmastro si dimetta immediatamante” – Critico anche il deputato di Avs Angelo Bonelli: “Questo far west in casa Delmastro è inaccettabile cosa aspetta il sottosegretario a dimettersi? Delmastro non riesce ad avere comportamenti rigorosi a cui dovrebbe attenersi proprio perché sottosegretario di Stato alla Giustizia, proprio per questo deve dimettersi immediatamente”, ha dichiarato. Sulla vicenda la procura di Biella ha già aperto un’inchiesta, delegata ai carabinieri, per ricostruire quanto successo nella notte.

Tutto è accaduto dopo la mezzanotte nella sede della Pro Loco di Rosazza, affittata dalla stessa sindaca. Pozzolo non era invitato, ma era in paese dove ha una casa. Passato per dare gli auguri attorno all’1 di notte, si è presentato armato per motivi ignoti. Tirata fuori la pistola, forse per farla vedere, accade l’imprevedibile: parte un colpo e ferisce il marito della figlia di un agente di scorta di Delmastro. L’uomo, 31 anni, è stato ferito alla gamba. Trasportato in ospedale, è stato dimesso alcune ore dopo con una prognosi di dieci giorni. “Ma la vicenda poteva avere un altro risvolto”, ha ammesso lo stesso sottosegretario.