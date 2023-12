Il violento attacco russo del 29 dicembre su molte città ucraine ha provocato la morte di 39 persone e il ferimento di altre 159. Il dato aggiornato è stato diffuso dal presidente Volodymyr Zelensky all’indomani del raid missilistico di Mosca, uno dei più sanguinosi degli ultimi tempi. “Quasi 120 città e villaggi sono stati colpiti e sono stati colpiti centinaia di obiettivi civili. In totale, 159 persone sono rimaste ferite a seguito di questo attacco terroristico. Al momento, purtroppo, 39 persone sono state uccise. Ha ringraziato i soccorritori, i lavoratori dei servizi pubblici e gli agenti di polizia per il loro lavoro, nonché i partner occidentali per il loro sostegno”, ha sottolineato Zelensky.

L’Ucraina ha risposto nelle scorse ore con un massiccio bombardamento del centro di Belgorod, una delle città russe più vicine al confine, secondo l’agenzia di stampa russa Tass. Nell’attacco, stando alle fonti russe, sono rimasti uccisi 9 adulti e un bambino mentre altre 45 persone, tra i quali quattro minorenni, sono stati feriti. Kiev non ha confermato la matrice dell’attacco ma ha rivendicato il lancio di oltre 70 droni per colpire strutture militari in territorio russo.

“La difesa aerea russa è riuscita ad abbattere una parte dei droni ucraini, ma un numero significativo di essi ha funzionato efficacemente contro i propri obiettivi. A differenza degli attacchi terroristici russi sul territorio dell’Ucraina, le forze di sicurezza e di difesa dell’Ucraina hanno colpito esclusivamente strutture militari nemiche”, hanno puntualizzato fonti dell’intelligence ucraina.L’attacco più significativo avrebbe preso di mira lo stabilimento Kremniy El nella regione di Byransk. Si tratta di una delle maggiori fabbriche di componenti elettronici per attrezzature militari, in particolare per i missili a lungo raggio e per i sistemi di difesa aerea ‘Pantsir’. Esplosioni si sarebbero verificate anche a Belgorod, Tula, Tver e Mosca.