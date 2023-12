Sulla base di accertamenti di Stop Animal Crimes Italia, movimento impegnato contro i reati a danno degli animali, i carabinieri di Campoverde di Aprilia e l’associazione zoofila “Pegasus” nelle ultime 48 ore hanno eseguito diverse ispezioni. Sono stati rinvenuti cinque pitbull e un pastore maremmano detenuti in spazi angusti e fatiscenti, senza acqua e cibo, feriti e coperti di cicatrici sul viso e sugli arti. Gli animali sono stati posti sotto sequestro e trasportati in una struttura autorizzata. Da quanto emerso i cani venivano nutriti solo ogni 10 giorni e lasciati affamati tra i propri escrementi e urine. Ai combattimenti prendevano parte anche cani di altri provenienti da Nettuno e Campo di Carne. Le crudeli esibizioni si svolgevano persino in strada, in mezzo alle auto. Molti i cani vittime di questi incontri.