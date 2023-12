Il professor Vittorio Emanuele Parsi è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Treviso dopo essere stato operato d’urgenza al cuore. Ne dà notizia il sito del Corriere della Sera che riferisce anche di un malore con forte dolore al petto accusato mercoledì sera mentre l’esperto di geopolitica si trovava a Cortina d’Ampezzo per la presentazione del suo ultimo libro ‘Madre Patria. Un’idea per una nazione di orfani”. Trasferito all’ospedale di Treviso Parsi è stato operato d’urgenza, si tratta forse di una dissecazione dell’aorta. La prognosi è riservata. Parsi, 62 anni, insegna relazioni internazionali all’università Cattolica di Milano ed è spesso presente sui media quando si parla di crisi internazionali come quelle in corso in Ucraina e a Gaza.