Una serata di gioco si è trasformata in una tragedia a Monterotondo, in provincia di Roma, dove un bambino di due anni ha perso la vita dopo aver ingerito una parte di un giocattolo. Il dramma è avvenuto il giorno di Santo Stefano, quando il piccolo ha ingoiato accidentalmente un frammento del giocattolo con il quale stava giocando e ha iniziato ad accusare difficoltà respiratorie.

L’allarme è scattato quando i genitori si sono resi conto dell’accaduto e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale locale, ma le sue condizioni erano già gravissime. Arrivato in arresto cardiaco, è stato trasferito con l’elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma, dove purtroppo è deceduto dopo un giorno di agonia.

I genitori, una coppia di cittadini moldavi che vive e lavora nella cittadina, sono ora al centro delle indagini che cercano di stabilire le circostanze esatte dell’incidente. La polizia sta indagando anche sul giocattolo coinvolto, cercando di capire se la parte ingerita fosse removibile o se si sia rotta accidentalmente, nonché se fosse adatta a un bambino di due anni.

Questa tragedia fa eco a un episodio simile avvenuto nei giorni scorsi in Sicilia, dove un bambino di otto mesi ha rischiato il soffocamento dopo aver messo in bocca un pezzo di giocattolo masticato dal cane di famiglia. Fortunatamente, in quel caso, un intervento d’urgenza ha salvato la vita del bambino.