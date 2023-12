“Ci vuole concretezza nella lotta ai trafficanti di esseri umani, nella lotta all’immigrazione clandestina. A questo serve l’accordo di cooperazione con l’Albania”: lo scrive sul suo account X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che posta anche un filmato delle dichiarazioni rilasciate venerdì dalla banchina del porto di Shengjin, in Albania, dove dovrebbe sorgere il centro di permanenza per i migranti soccorsi in acque internazionali dall’Italia.