Un’onda anomala nel mare del Nord ha frantumato le finestre del ponte di una nave da crociera, che ha così subito un’interruzione di corrente ed è rimasta bloccata per più di 24 ore a circa duecento chilometri dalla costa occidentale della Danimarca e a circa 330 chilometri dalla costa orientale della Gran Bretagna. A bordo si trovano 266 passeggeri e 131 membri dell’equipaggio, e tutti si trovano al sicuro. A confermare la vicenda è stato il portavoce del Centro danese di coordinamento dei soccorsi, che nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre ha rimorchiato l’imbarcazione nel porto tedesco di Bremerhaven.

La nave si chiama MS Maud ed è di proprietà della società norvegese Hurtigruten Group. Era partita giovedì mattina da Floroe, in Norvegia, e doveva arrivare venerdì a Tilbury, nel Regno Unito. “Questo pomeriggio, 21 dicembre, la MS Maud ha segnalato una temporanea perdita di potenza dopo aver incontrato un’onda anomala”, aveva comunicato la compagnia in una dichiarazione. “Al momento, la nave ha confermato che non sono stati riportati feriti gravi ai passeggeri o all’equipaggio a seguito dell’incidente e che le condizioni della nave rimangono stabili”.

La foto ritrae la nave MS Maud ed è stata presa dal sito della società di navigazione Hurtigruten Group