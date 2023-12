Giornata di viaggi in vista delle festività natalizie, ma anche di blocchi e ritardi per la circolazione dei treni, in particolare sulle linee Colico-Chiavenna in Lombardia, Siena-Empoli in Toscana, Bologna-Rimini in Emilia Romagna e Bologna-Ancona fino alle Marche.

Sulla linea Bologna-Rimini la circolazione ferroviaria è stata sospesa per un guasto agli impianti nella stazione di Faenza, zona già colpita dall’alluvione e in cui la linea Faentina tra Faenza e Marradi risulta sospesa ormai da maggio scorso per i danni subiti dal territorio. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi, riprogrammazioni e cancellazioni. In stazione a Bologna si segnalano treni con oltre due ore di ritardo. Sul sito ufficiale di Trenitalia, una nota comunica che alle ore 14.30 l’intervento dei tecnici era ancora in corso e che la circolazione continua a essere fortemente rallentata sulla linea Bologna-Ancona: i treni Alta Velocità e Intercity possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 220 minuti ed essere instradati sul percorso alternativo da Castelbolognese a Rimini via Lugo – Ravenna; i treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti, subire cancellazioni o limitazioni di percorso ed essere instradati sul percorso alternativo da Castelbolognese a Rimini via Lugo – Ravenna.

Sulla linea Colico-Chiavenna, su cui si sono avuti ritardi e rallentamenti fino alla tarda mattinata di oggi, una persona è stata travolta e uccisa da un treno questa mattina intorno alle 6.30 nei pressi di Colico, in provincia di Lecco. I rallentamenti registrati a causa del blocco per i rilievi degli inquirenti sono stati di circa 30 minuti per 9 treni regionali, mentre 8 sono i treni cancellati e 7 quelli limitati nel percorso. Trenitalia, in un comunicato, ha fatto sapere che nella tarda mattinata la circolazione è tornata regolare in prossimità di Colico, dopo l’autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto.

Sulla Siena-Empoli, invece, la circolazione è stata completamente bloccata dalle 7.15 di questa mattina e per oltre due ore per un presunto investimento: un treno regionale avrebbe urtato una persona che stava attraversando i binari, ma non è stato ritrovato nessun corpo. Una decina di treni regionali hanno quindi subito ritardi e cancellazioni, ma sono state attivate corse con bus tra Granaiolo ed Empoli.

