“Patto di stabilità? Va visto, se le cose stanno come si legge mi pare sia sulla linea della proposta della Commissione e non mi pare l’Italia abbia ottenuto tutto ciò che chiedeva. Su questa vicenda non sono contro il Governo ma con loro, la mia impressione è che se è confermato il dato sul debito noi dobbiamo trovare in un triennio tra i 15-20 miliardi all’anno. Sul Mes mente Meloni o mente Conte? La notizia è che mentono entrambi”. Ha dichiarato Matteo Renzi fuori da Montecitorio.