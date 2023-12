“Questo emendamento che ho presentato è stato considerato un bavaglio ma non lo è. Si potranno continuare a dare le notizie sulla custodia cautelare. Nel 2017 la modifica di legge era sbagliata e si potevano pubblicare ordinanze di custodia cautelare in cui non è ancora intervenuta la difesa. Noi dobbiamo bilanciare presunzione di innocenza con diritto di essere informati. Io ho detto che le linee programmatiche espresse da Nordio in Parlamento sono condivisibili. Il punto è che tra il dire il fare c’è di mezzo molto”. La ha dichiarato il deputato di Azione, Enrico Costa, fuori da Montecitorio, in merito al divieto di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare.