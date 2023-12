Blitz di Ultima Generazione al centro di Roma. Gli attivisti del Fondo di Riparazione per le alluvioni e per il clima, guidati da due giovani con dei cartoncini legati in volto con la faccia di Giorgia Meloni e Lorenzo Fontana hanno bloccato il traffico di via del Corso con dei pacchi regalo con fango e calcinacci da portare alle autorità per ricordare l’alluvione in Emilia in Romagna: “Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione “, hanno cantato gli ambientalisti andando verso Palazzo Chigi. Gli attivisti sono stati bloccati dalle Forze dell’ordine poco prima di arrivare in Piazza Colonna. “Stavamo marciando anche per andare a dare il nostro sostegno ai lavoratori dell’Ilva. Non è un blocco, è una camminata pacifica. Ci dite di rivolgerci alle Istituzioni, e noi stavamo andando da loro”, gli ambientalisti seduti per terra hanno ribadito le rivendicazioni per il clima e la richiesta di un fondo riparazione per le popolazioni alluvionate. “Arrestate i criminali veri non noi”, ripetono alcuni attivisti mentre vengono portati via dalle forze dell’ordine.