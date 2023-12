Tensione alle stelle in consiglio comunale a Taranto, dove nel pomeriggio del 19 dicembre, nel corso dei lavori per l’approvazione del bilancio si è sfiorata la rissa. Protagonisti dello scontro, quasi fisico, il consigliere di maggioranza Massimiliano Stellato di Italia Viva, e quello dell’opposizione Luigi Abbate, della lista civica Taranto senza Ilva. I due sono quasi venuti alle mani e, tra le urla, sono intervenuti i vigili e altri consiglieri presenti in aula per allontanare Stellato. A Taranto la giunta è a rischio, dopo che il sindaco Rinaldo Melucci ha deciso di aderire al partito di Matteo Renzi, dopo aver abbandonato il Pd. Il primo cittadino ha accolto in maggioranza i consiglieri di Italia Viva. Di conseguenza le segreterie regionali dei partiti di centrosinistra hanno prima annunciato la fuoriuscita dalla maggioranza e poi lanciato un ultimatum al primo cittadino: ripristinare la maggioranza originaria, estromettendo i consiglieri di Italia Viva.

video gentilmente concesso da La Gazzetta del Mezzogiorno