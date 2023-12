L’eruzione vulcanica iniziata questa notte in Islanda si sta verificando a sud della capitale Reykjavik, in un’area dove l’attività sismica è stata molto intensa a novembre. Lo ha riferito l’Istituto meteorologico islandese (Imo). L’eruzione effusiva è iniziata a pochi chilometri a nord-est di Grindavi’k, poco dopo le 22:30 ora locale (le 23.30 in Italia):