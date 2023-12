Alberto Franzoi – scialpinista di 34 anni – è morto travolto da una valanga sotto la Cima delle Pecore in Val di Fleres in Alto Adige. È accaduto questa mattina durante una escursione sulla neve con il fratello Marco di 36 anni (a destra nella foto) che è rimasto fortunatamente illeso. I due fratelli di Rovereto vivono a Trento. Erano in val di Fleres a circa 3mila metri di quota sotto Cima delle pecore.

Dopo la segnalazione del fratello partita poco dopo le 11:30, sul luogo dell’incidente è intervenuto il Soccorso Alpino di Fleres insieme agli elicotteri Pelikan 1 e dell’Aiut Alpin Dolomites. Alberto Franzoi è stato estratto dalla valanga e trasferito in condizioni critiche presso l’ospedale civile di Bolzano dove è deceduto. L’incidente è avvenuto questa mattina e la chiamata ai soccorsi è partito poco dopo le 11.30. In mattinata, per un’altra valanga a Resia, sempre in Alto Adige, è stato necessario l’intervento dei soccorsi ma fortunatamente non risultano persone coinvolte.