“È come l’energia nucleare: in tanti sono a favore, in tanti contro. Ovviamente ci sono degli aspetti da considerare sull’economia ma anche sui conti pubblici, il richiamo alla radioattività non è casuale. Vediamo, stiamo monitorando“. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a margine del suo intervento ad Atreju a chi gli chiede se ci possa essere spazio per qualche intervento sul Superbonus, magari con il decreto Milleproroghe.