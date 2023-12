Corteo di studenti e lavoratori dell’Usb a Roma per protestare contro le ultime mosse del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e per il diritto allo sciopero. La precettazione “è un atto puramente repressivo, c’è una legge che detta tutti i metodi e le forme per proclamare uno sciopero di 24h. Tutte le organizzazioni che hanno proclamato lo sciopero per la giornata di oggi hanno rispettato tutti i canoni legislativi. Salvini dice che siamo vicini a Natale ma possiamo scioperare fino al giorno 17 dicembre”, spiega Roberto Cortese, Usb Lavoro Privato. “È palese che il ministro Salvini stia scrivendo una legge tutta sua: gli autoferrotranvieri più di 4 ore non possono scioperare a livello nazionale. Questo è un atto repressivo e illegittimo“, continua. Arrivati al ministero dei Trasporti, i manifestanti hanno urlato: “Salvini vai a casa”.