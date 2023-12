Il fotografo palestinese Anas Fteiha ha diffuso sui social un video che mostra la disperazione della popolazione di Gaza, da settimane ormai costrette a fronteggiare una drammatica carenza di acqua potabile e generi alimentari. Con gli impianti di depurazione danneggiati o fuori uso per l’assenza di carburante, la situazione di fa ogni giorno più grave. Nelle immagini si vedono centinaia di persone accalcarsi intorno a un cassone di un camion di aiuti umanitari, con braccia alzate, cercando di afferrare una bottiglia. In un altro video girato in un campo di tende montato nel sud della Striscia, gli sfollati raccolgono acqua piovana in bacinelle. Secondo l’Oms, le persone consumano dal 59% all’89% di acqua in meno rispetto al periodo precedente alla guerra dell’attuale escalation. Inoltre, denuncia sempre l’Oms, il collasso quasi totale del sistema sanitario, idrico e igienico-sanitario, rischia di provocare migliaia di morti per malattie

video Instagram/Anas_Fteiha