“Vi do una notizia: penso proprio che il 14 dicembre non discuteremo del Mes alla Camera. Ad oggi non è all’ordine del giorno la votazione”. Lo annuncia ai microfoni de Il caffè della domenica, su Radio24, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari, che ribadisce la linea della Lega sul Mes, già ratificato tra i paesi dell’area euro, e spiega: “Il ministro Giorgetti ha fatto giustamente presente che questa proposta, peraltro di Italia Viva, è in calendario da diversi mesi, ma esistono provvedimenti che vengono prima. Questa settimana siamo impegnati sulla conversione in legge del decreto fiscale e soprattutto sulla risoluzione sul Consiglio europeo a cui dovrà partecipare Giorgia Meloni“.

Il deputato leghista aggiunge: “Tajani ha detto che non è contrario alla ratifica del Mes? Che Forza Italia sia favorevole lo sappiamo, visto che fa parte del Ppe. La posizione della Lega, come è noto, è molto critica a questa modifica dl trattato sul Mes, che, dal nostro punto di vista, è peggiorativa o quantomeno non aiuterebbe l’Italia, perché non c’è alcun vantaggio per il nostro paese. E soprattutto secondo noi il Mes è ormai uno strumento superato“.

E alla domanda della giornalista Maria Latella, che gli chiede se la maggioranza si spaccherà sul Mes, Molinari risponde: “Salvini è stato molto chiaro: aspetteremo di capire quali saranno le indicazioni della Meloni in merito. Lei ha sempre parlato di ‘logica di pacchetto’, quindi dell’eventualità di discutere del Mes una volta chiuso l’accordo sul patto di stabilità. Vedremo quali saranno le indicazioni del presidente del Consiglio e poi faremo le nostre valutazioni”.