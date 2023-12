Rieccola. Due anni dopo l’ultimo successo in Val d’Isère, Sofia Goggia torna a dominare in SuperG vincendo a St. Moritz. Gara monumentale per la bergamasca, nettamente superiore a tutte le avversarie nel primo giorno del week-end in programma a Corviglia, debutto in stagione delle gare veloci. Goggia non ha commesso errori ed è stata velocissima per tutto il tracciato, ad eccezione del primo tratto. Nessuna delle rivale è riuscita neppure ad avvicinarsi all’azzurra, che ha così conquistato il ventitreesimo successo in Coppa del Mondo, raggiungendo Federica Brignone in vetta alla classifica delle italiane più vittoriose di sempre.

“Questo SuperG non è mai semplice. Oggi bisognava mettere la velocità nei tratti giusti e credo di averlo fatto”, ha commentato Goggia al termine della gara. “Sono partita un po’ lenta, come sempre, nella parte centrale dove ho fatto la differenza, in realtà mi sentivo sempre un po’ lunga, ma ero veloce”, ha spiegato. “C’era la curiosità di cominciare con la velocità, le prove dei giorni scorsi – ha concluso Goggia – sono andate abbastanza bene, e ora bisogna andare al massimo sia domani che dopodomani”.

L’ultimo superG vinto dalla campionessa bergamasca risaliva al dicembre del 2021, come detto, poi gli infortuni e il recupero pieno arrivato già all’inizio di questa stagione con le ottime prestazioni mostrate in gigante. Brignone ha invece chiuso in quinta posizione, alle spalle di Cornelia Huetter, seconda e staccata di quasi un secondo, Lara Gut-Behrami e Mikaela Shiffrin. Al settimo posto, ed in continuo progresso si piazza Marta Bassino, che dimostra di proseguire nella sua crescita complessiva. Brutta caduta per Elena Curtoni: la lombarda si è fatta sbalzare da una gobbetta ed è decollata ricadendo sulla neve con la parte bassa della schiena.